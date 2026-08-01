Le Projet Secret de Curtis Newton Saint-Valery-sur-Somme
vendredi 28 août 2026 · Saint-Valery-sur-Somme
Informations pratiques
Saint-Valery-sur-Somme
Le Projet Secret de Curtis Newton
1350 Chaussée du Cap Hornu Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Retrouvez Le Projet Secret de Curtis Newton pour un nouvel apéro concert en terrasse
Installez-vous confortablement, profitez d’un verre au rythme de leurs mélodies et laissez-vous porter par l’ambiance estivale.
Et pour prolonger la soirée, laissez-vous tenter par notre BBQ face à la Baie de Somme
Retrouvez Le Projet Secret de Curtis Newton pour un nouvel apéro concert en terrasse
Installez-vous confortablement, profitez d’un verre au rythme de leurs mélodies et laissez-vous porter par l’ambiance estivale.
Et pour prolonger la soirée, laissez-vous tenter par notre BBQ face à la Baie de Somme .
1350 Chaussée du Cap Hornu Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 24 24
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English :
Join Le Projet Secret de Curtis Newton for another pre-dinner concert on the terrace
Make yourself comfortable, enjoy a drink to the rhythm of their melodies, and let yourself be swept away by the summer atmosphere.
And to extend the evening, treat yourself to our BBQ overlooking the Baie de Somme
L’événement Le Projet Secret de Curtis Newton Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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