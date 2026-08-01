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AGENDA · Saint-Valery-sur-Somme

Le Projet Secret de Curtis Newton Saint-Valery-sur-Somme

vendredi 28 août 2026 · Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1350 Chaussée du Cap Hornu
Ville
80230 Saint-Valery-sur-Somme
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Saint-Valery-sur-Somme

Le Projet Secret de Curtis Newton

1350 Chaussée du Cap Hornu Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Retrouvez Le Projet Secret de Curtis Newton pour un nouvel apéro concert en terrasse
Installez-vous confortablement, profitez d’un verre au rythme de leurs mélodies et laissez-vous porter par l’ambiance estivale.
Et pour prolonger la soirée, laissez-vous tenter par notre BBQ face à la Baie de Somme
Retrouvez Le Projet Secret de Curtis Newton pour un nouvel apéro concert en terrasse
Installez-vous confortablement, profitez d’un verre au rythme de leurs mélodies et laissez-vous porter par l’ambiance estivale.
Et pour prolonger la soirée, laissez-vous tenter par notre BBQ face à la Baie de Somme   .

1350 Chaussée du Cap Hornu Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 24 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Le Projet Secret de Curtis Newton for another pre-dinner concert on the terrace
Make yourself comfortable, enjoy a drink to the rhythm of their melodies, and let yourself be swept away by the summer atmosphere.
And to extend the evening, treat yourself to our BBQ overlooking the Baie de Somme

L’événement Le Projet Secret de Curtis Newton Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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