Le P’tit ciné de Margot – Projection jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Le P’tit ciné de Margot – Projection jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mercredi 22 avril 2026.
Lumières tamisées, projecteur et toile blanche. Venez
découvrir une sélection de courts-métrages et documentaires animaliers, dans une ambiance cosy !
Un rendez-vous parfait pour s’évader et s’émerveiller,
le temps d’un après-midi !
mercredi 22 avril et mercredi 29 avril de 15h à 16h
salle d’animation
pour enfants à partir de 5 ans
entrée libre dans la limite des places disponibles
Pendant les vacances scolaires, la médiathèque vous propose deux après-midis cinéma à destination des enfants !
Le mercredi 29 avril 2026
de 15h00 à 16h00
Le mercredi 22 avril 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T15:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-29T15:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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