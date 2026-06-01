Le p’tit concert de la fête de la musique Évaux-les-Bains
Le p’tit concert de la fête de la musique Évaux-les-Bains dimanche 21 juin 2026.
Évaux-les-Bains
Le p’tit concert de la fête de la musique
Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
P’tit concert dans le jardin public de Tropical Requistar (Rock festif Sud américain) offert par la municipalité d’Evaux-les-Bains .
Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 20
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English : Le p’tit concert de la fête de la musique
L’événement Le p’tit concert de la fête de la musique Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Confluence Tourisme
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