Le p’tit concert de la fête de la musique Évaux-les-Bains dimanche 21 juin 2026.

Évaux-les-Bains

Le p’tit concert de la fête de la musique

Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

P’tit concert dans le jardin public de Tropical Requistar (Rock festif Sud américain) offert par la municipalité d’Evaux-les-Bains .

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 20

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English : Le p’tit concert de la fête de la musique

L’événement Le p’tit concert de la fête de la musique Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Confluence Tourisme