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Stage de batterie Evaux Musique Évaux-les-Bains

Stage de batterie Evaux Musique Évaux-les-Bains

Stage de batterie Evaux Musique Évaux-les-Bains lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Evaux Musique

Adresse : 1 Place Serge Cléret

Ville : 23110 Évaux-les-Bains

Département : Creuse

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Évaux-les-Bains

Stage de batterie

Evaux Musique 1 Place Serge Cléret Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Ouvert aux participants à partir de 6 ans, ce stage s’adresse à tous les niveaux enfants, débutants, batteurs expérimentés ou confirmés, ainsi qu’aux personnes souhaitant simplement découvrir l’instrument.

Au programme

Cours adaptés à chaque niveau
Travail technique et musical
Ambiance conviviale
Spectacle de fin de stage
Places limitées   .

Evaux Musique 1 Place Serge Cléret Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine   stagebatterie@yahoo.com

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English : Stage de batterie

L’événement Stage de batterie Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme

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