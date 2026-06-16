Stage de batterie Evaux Musique Évaux-les-Bains

Évaux-les-Bains

Stage de batterie

Evaux Musique 1 Place Serge Cléret Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Ouvert aux participants à partir de 6 ans, ce stage s’adresse à tous les niveaux enfants, débutants, batteurs expérimentés ou confirmés, ainsi qu’aux personnes souhaitant simplement découvrir l’instrument.

Au programme

Cours adaptés à chaque niveau

Travail technique et musical

Ambiance conviviale

Spectacle de fin de stage

Places limitées .

Evaux Musique 1 Place Serge Cléret Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine stagebatterie@yahoo.com

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English : Stage de batterie

L’événement Stage de batterie Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme