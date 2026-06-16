Stage de batterie Evaux Musique Évaux-les-Bains
Stage de batterie Evaux Musique Évaux-les-Bains lundi 6 juillet 2026.
Évaux-les-Bains
Stage de batterie
Evaux Musique 1 Place Serge Cléret Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Ouvert aux participants à partir de 6 ans, ce stage s’adresse à tous les niveaux enfants, débutants, batteurs expérimentés ou confirmés, ainsi qu’aux personnes souhaitant simplement découvrir l’instrument.
Au programme
Cours adaptés à chaque niveau
Travail technique et musical
Ambiance conviviale
Spectacle de fin de stage
Places limitées .
Evaux Musique 1 Place Serge Cléret Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine stagebatterie@yahoo.com
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English : Stage de batterie
L’événement Stage de batterie Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme
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