Le quart d’heure bordelais, Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux, Bordeaux

Le quart d’heure bordelais Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Spectacle d’éloquence : Le quart d’heure bordelais.

Le verdict sur l’avenir des hommes approche, et ils sont sur la sellette, accusés par toutes les autres espèces de suffisances intolérables. Mais profitant du fameux quart d’heure bordelais, la communauté des humains, représentée par la troupe d’éloquence Les Débatteurs, fait une dernière tentative pour sa peau.

Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux 3 ter place de la Victoire – 33000 Bordeaux Bordeaux 33076 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 57 31 61 https://meb.u-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/meb_univbdx/;https://www.facebook.com/museedethnographieuniversitedebordeaux/?locale=fr_FR Institution centenaire située place de la Victoire, au cœur de la ville, le Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux (MEB) invite à l’excursion.

Second musée d’ethnographie ouvert en France après celui du Trocadéro, il est encore à ce jour le seul établissement universitaire de ce type, détenant des collections d’un intérêt historique et scientifique incontestable.

Ses collections sont constitutées de près de 6 000 objets, de tous les continents mais en particulier d’Asie, et de 12 000 photographies. Ses missions consistent à proposer une lecture originale des questions de société en invitant chercheurs, professionnels et publics autour d’expositions thématiques en prise sur l’actualité.

Toutes les activités, visites et ateliers, sont gratuites pour tous les publics. Campus Victoire, bâtiment E.

Entrée rue Elie Gintrac, portail du musée.

Tram B arrêt Victoire. Lignes de bus G, 5, 15, 20, 23. Parking public METPARK – Victoire

Spectacle d’éloquence : Le quart d’heure bordelais.

©freepik,2026