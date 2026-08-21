Le quartier Europe, une exposition d’art contemporain à ciel ouvert, Maison de quartier Cernay-Europe, Reims

Informations pratiques

Le quartier Europe, une exposition d’art contemporain à ciel ouvert Samedi 19 septembre, 17h30 Maison de quartier Cernay-Europe Marne

Réservation conseillée en ligne. En cas de demande merci d’appeler le 07 67 15 21 90. Rendez-vous place Jean Moulin, devant la Poste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Les associations Bronca, Creadev et Paq’ la lune vous invitent à venir déambuler dans le quartier pour y (re)découvrir la présence d’art urbain, souvenirs de l’exposition de 1970 et oeuvres plus récentes du parcours MillWall.

Rendez-vous place Jean Moulin, devant la Poste.

Maison de quartier Cernay-Europe 39 rue du Général Carré 51100 Reims Reims 51100 Europe Marne Grand Est 03 26 07 39 11 [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] La maison de quartier Cernay-Europe est un équipement ouvert à tous : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, seniors et famille. Vous pouvez y pratiquer les activités les plus diverses en fonction de vos souhaits : activités culturelles, activités sportives, activités de loisirs et de découvertes, sorties. Vous y trouverez des lieux de socialisation et de loisirs pour vos enfants avec les accueils de loisirs et les crèches. Elle est plus agréable, plus festive, plus conviviale et plus solidaire. Elle porte une attention particulière à l’accueil, à l’information, à la participation des habitants.

Les associations Bronca, Creadev et Paq’ la lune vous invitent à venir déambuler dans le quartier pour y (re)découvrir la présence d’art urbain, souvenirs de l’exposition de 1970 et oeuvres plus du …

© MillWall_The GodMess et Runsreno