Le Quartier Général des enfants, Musée de la Reddition du 7 mai 1945, Reims

Informations pratiques

Le Quartier Général des enfants 19 et 20 septembre Musée de la Reddition du 7 mai 1945 Marne

Limité à 15 personnes. Créneaux de 45 minutes : 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’équipe de médiation propose aux familles une série d’ateliers créatifs et ludiques autour des objets et symboles des collections. Les participants peuvent créer un badge militaire personnalisé ou confectionner une carte pop-up racontant une scène de la Seconde Guerre mondiale.

Par l’équipe de médiation du musée.

Musée de la Reddition du 7 mai 1945 12 rue Franklin Roosevelt 51100 Reims Reims 51100 Port Sec Marne Grand Est 0326478419 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-de-la-reddition-du-7-mai-1945/ [{« type »: « phone », « value »: « 0326353661 »}] Installé dans l’ancien collège moderne de Reims, devenu aujourd’hui lycée Roosevelt, le musée de la Reddition du 7 mai 1945 est un lieu de mémoire unique. Il s’organise autour de la salle des cartes, dite « War Room », où fut signé, à l’aube du 7 mai 1945, l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie face aux Forces Alliées. Ce moment historique marqua la fin des combats en Europe.

Dès juillet 1945, les forces américaines rendent officiellement la salle à la Ville de Reims, qui en fait le tout premier lieu de mémoire consacré à la seconde guerre mondiale. Le musée ouvre en 1985 et connaît un premier réaménagement dans les années 2000.

En 2025, le musée entre dans une nouvelle phase de transformation. Il ferme ses portes à partir du 12 mai 2025 afin de repenser entièrement son parcours et de renforcer la transmission de la mémoire.

Le 7 mai 2026, le musée rouvre avec une nouvelle scénographie, la présentation d’objets inédits et de nouveaux outils de médiation. La « War Room » est désormais dotée d’une expérience immersive renouvelée, permettant de mieux cerner son rôle et son importance. Tram : T1 et T2 arrêt Schneiter

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

©Musée de la Reddition du 7 mai 1945 – Ville de Reims –