Le quartier Lesage après la Première Guerre mondiale, Maison de quartier Trois Piliers, Reims

Informations pratiques

Le quartier Lesage après la Première Guerre mondiale Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de quartier Trois Piliers Marne

Rendez-vous devant l’église Saint-Benoît au 27 rue de Pontgivart.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Une visite à deux voix vous invite à découvrir l’évolution du quartier dans l’entre-deux guerres, notamment les industries et l’Art déco.

Rendez-vous devant l’église Saint-Benoît au 27 rue de Pontgivart.

Maison de quartier Trois Piliers 29 Rue Pontgivart, 51100 Reims Reims 51100 Port Sec Marne Grand Est 03 26 40 54 82 http://www.maisondequartier-reims.fr/mdq/trois-piliers [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « gmtnolleau@gmail.com »}] La Maison de quartier Trois Piliers est un équipement de proximité ouvert à tous dans le quartier Laon/Zola. Vous y trouverez des services de loisirs, d’éveil et de socialisation pour vos enfants. Vous pouvez également y pratiquer des activités socioculturelles variées, selon vos envies.

Espace convivial d’échange et de participation, elle favorise l’épanouissement, les rencontres interculturelles et la solidarité. La Maison de quartier est un lieu d’accueil, d’écoute et de projets d’animations concertés au bénéfice des habitants du territoire. Bus 4 arrêt Saint-Benoît / Tram A arrêt Saint-Thomas.

Une visite à deux voix vous invite à découvrir l’évolution du quartier dans l’entre-deux guerres, notamment les industries et l’Art déco.

© Ville de Reims