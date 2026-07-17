Le regard de Claire Roger sur René Buthaud, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux
jeudi 17 septembre 2026 · Galerie des Beaux-Arts Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Le regard de Claire Roger sur René Buthaud Jeudi 17 septembre, 12h15 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde
Entrée du musée. Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T12:15:00+02:00 – 2026-09-17T13:15:00+02:00
Fin : 2026-09-17T12:15:00+02:00 – 2026-09-17T13:15:00+02:00
Régulièrement, le musée invite des professionnels issus d’horizons divers pour proposer des regards croisés. Ces rencontres sont l’occasion d’échanger, d’enrichir la compréhension des œuvres et d’en multiplier les interprétations.
Claire Roger, céramiste, intervient autour des œuvres de René Buthaud dans le cadre de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco.
Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/le-regard-de-claire-roger-sur-rene-buthaud
Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/le-regard-de-claire-roger-sur-rene-buthaud »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).
dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’
René Buthaud, Vase, s.d., céramique, CCØ Paris Musées / Musée d’Art moderne de Paris.
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