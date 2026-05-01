Le rendez-vous du théâtre amateur Pioggiola
Le rendez-vous du théâtre amateur Pioggiola samedi 9 mai 2026.
Pioggiola
Le rendez-vous du théâtre amateur
A Stazzona Pioggiola Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
L’Aria organise Le rendez-vous du théâtre amateur une journée dédiée aux troupes et ateliers amateurs insulaires. Spectacles, échanges, ateliers ouverts à tous, animés par des professionnels, pour célébrer la création artistique et le partage.
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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 contact@ariacorse.net
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English : A meeting place for amateur theater
Aria organizes Le rendez-vous du théâtre amateur: a day dedicated to the island’s amateur troupes and workshops. Performances, exchanges and workshops open to all, led by professionals, to celebrate artistic creation and sharing.
L’événement Le rendez-vous du théâtre amateur Pioggiola a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne
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