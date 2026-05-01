Pioggiola

Le rendez-vous du théâtre amateur

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’Aria organise Le rendez-vous du théâtre amateur une journée dédiée aux troupes et ateliers amateurs insulaires. Spectacles, échanges, ateliers ouverts à tous, animés par des professionnels, pour célébrer la création artistique et le partage.

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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 contact@ariacorse.net

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English : A meeting place for amateur theater

Aria organizes Le rendez-vous du théâtre amateur: a day dedicated to the island’s amateur troupes and workshops. Performances, exchanges and workshops open to all, led by professionals, to celebrate artistic creation and sharing.

L’événement Le rendez-vous du théâtre amateur Pioggiola a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne