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Stage La Bible sur la scène du théâtre Pioggiola

Stage La Bible sur la scène du théâtre Pioggiola lundi 18 mai 2026.

Adresse : A Stazzona

Ville : 20259 Pioggiola

Département : Haute-Corse

Début : 2026-05-18T

Fin : 2026-05-23T

Tarif :

Pioggiola

Stage La Bible sur la scène du théâtre

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-18

L’Aria propose un stage AFDAS La Bible sur scène , dirigé par Léo Cohen-Paperman et Clément Camar-Mercier. Une exploration théâtrale de l’Ancien et du Nouveau Testament pour créer des scènes, interroger les récits et jouer avec leurs images.
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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18  formation@ariacorse.net

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English : Stage The Bible on the stage

L’Aria is offering an AFDAS training course on The Bible on Stage , directed by Léo Cohen-Paperman and Clément Camar-Mercier. A theatrical exploration of the Old and New Testaments to create scenes, question the stories and play with their images.

L’événement Stage La Bible sur la scène du théâtre Pioggiola a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne

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