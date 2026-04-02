Stage La Bible sur la scène du théâtre Pioggiola
Stage La Bible sur la scène du théâtre Pioggiola lundi 18 mai 2026.
Pioggiola
Stage La Bible sur la scène du théâtre
A Stazzona Pioggiola Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-18
L’Aria propose un stage AFDAS La Bible sur scène , dirigé par Léo Cohen-Paperman et Clément Camar-Mercier. Une exploration théâtrale de l’Ancien et du Nouveau Testament pour créer des scènes, interroger les récits et jouer avec leurs images.
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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net
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English : Stage The Bible on the stage
L’Aria is offering an AFDAS training course on The Bible on Stage , directed by Léo Cohen-Paperman and Clément Camar-Mercier. A theatrical exploration of the Old and New Testaments to create scenes, question the stories and play with their images.
L’événement Stage La Bible sur la scène du théâtre Pioggiola a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne
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