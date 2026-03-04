Le renseignement à l’ère du numérique – tendances actuelles, Campus Turgot, Limoges

Le renseignement à l’ère du numérique – tendances actuelles Vendredi 13 mars, 14h30 Campus Turgot Haute-Vienne

Conférence de Noémie VÉRON – Maitresse de conférence à l’Université de Lille

Discutantes :

Rym Fassi-Fihri, Maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Limoges

Caroline Boyer-Capelle, Maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Limoges

Vendredi 13 mars 2026

14h30 – 16h30

AMPHI CHEVALIER – 32 rue Turgot 87000 LIMOGES

Campus Turgot 32 rue Turgot – 87000 Limoges Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Le renseignement à l’ère du numérique – tendances actuelles