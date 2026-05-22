Locminé

Le Repère marché de créateurs

Place du Rond-Point de la République Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

10h-19h. Plus de 30 créateurs locaux invités par Le Repère ! Musique live & ambiance festive. Animations pour tous. Journée conviviale et ouverte. .

Place du Rond-Point de la République Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 14 84 37 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Repère marché de créateurs Locminé a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE