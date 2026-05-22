Le Repère marché de créateurs Locminé
Le Repère marché de créateurs Locminé samedi 6 juin 2026.
Locminé
Le Repère marché de créateurs
Place du Rond-Point de la République Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
10h-19h. Plus de 30 créateurs locaux invités par Le Repère ! Musique live & ambiance festive. Animations pour tous. Journée conviviale et ouverte. .
Place du Rond-Point de la République Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 14 84 37 76
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English :
L’événement Le Repère marché de créateurs Locminé a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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