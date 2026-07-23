Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 Yonne-Sénégal Théâtre Municipal Sens
dimanche 29 novembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 Yonne-Sénégal
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Un homme d’affaires à la santé vacillante engage des comédiens pour jouer les membres de sa famille avec laquelle il a coupé les ponts.
Il entendait par ce stratagème se réconcilier avec les siens … c’était compter sans de fortes personnalités discordantes et une pesante promiscuité H24 … Une comédie originalement drôle et touchante mais résolument EXPLOSIVE !
Auteur Gilles Dyrek en collaboration avec Éric Bu
Mise en scène Jean Rouchon
Distribution Sophie Barré / Nicolas Demartin ou Frank Simond / Patricia Lamarque / Gigi Réty / Emmanuel Simon / Martine Simon / Rémy Simon
Production Cie TSN Maillot 89
Costumes Naïma Bezoued / Brigitte Villaumé / Gigi Réty
Couture Maria Tisserand
Décors Équipe Michel Utjesenovic / Bruno Colin
Lumières et son Emmanuel Simon / Alain Langlois / Éric Antoni
Secrétariat Nicolas Demartin
Communication et gestion Jean Rouchon / Rémy Simon
Durée 1H50 avec entracte de 20 minutes
Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus) .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 Yonne-Sénégal
L’événement Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 Yonne-Sénégal Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Bal baroque avec Les Epopées Place de la République Sens 1 août 2026
- Exposition Les Petits Mythos Médiathèque La Ruche Sens 3 août 2026
- Concert de Beija Flor Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 4 août 2026
- Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Le Plat d’Étain Sens 4 août 2026
- Visite nocturne Quartier des tanneurs On va vous faire la peau ! Sens 5 août 2026