Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 Yonne-Sénégal Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 Yonne-Sénégal

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 15:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Un homme d’affaires à la santé vacillante engage des comédiens pour jouer les membres de sa famille avec laquelle il a coupé les ponts.

Il entendait par ce stratagème se réconcilier avec les siens … c’était compter sans de fortes personnalités discordantes et une pesante promiscuité H24 … Une comédie originalement drôle et touchante mais résolument EXPLOSIVE !

Auteur Gilles Dyrek en collaboration avec Éric Bu

Mise en scène Jean Rouchon

Distribution Sophie Barré / Nicolas Demartin ou Frank Simond / Patricia Lamarque / Gigi Réty / Emmanuel Simon / Martine Simon / Rémy Simon

Production Cie TSN Maillot 89

Costumes Naïma Bezoued / Brigitte Villaumé / Gigi Réty

Couture Maria Tisserand

Décors Équipe Michel Utjesenovic / Bruno Colin

Lumières et son Emmanuel Simon / Alain Langlois / Éric Antoni

Secrétariat Nicolas Demartin

Communication et gestion Jean Rouchon / Rémy Simon

Durée 1H50 avec entracte de 20 minutes

Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus) .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49

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English : Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 Yonne-Sénégal

L’événement Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 Yonne-Sénégal Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais