Le Roman de Bellac Fanzine Print party Théâtre du Cloître Bellac
samedi 7 novembre 2026 · Théâtre du Cloître · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Le Roman de Bellac Fanzine Print party
Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Artistes compagnons du Cloître depuis 2025, Théo et Jennifer mènent une enquête littéraire sur la culture ovine en Basse-Marche Le Roman de Bellac.
Au fil des rencontres, nous construisons une cartographie sensible où se croisent récits intimes et histoire du territoire et des transformations agricoles. Le mouton agit comme un révélateur celui des mutations du monde rural, des tensions entre transmission et disparition, entre attachement et désir de départ, entre mémoire et invention de nouveaux modes de vie. .
Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Roman de Bellac Fanzine Print party
L’événement Le Roman de Bellac Fanzine Print party Bellac a été mis à jour le 2026-08-07 par Terres de Limousin
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