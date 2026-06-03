Le romantique Paroisse luthérienne Saint Jean Paris

A l’occasion de la Fête de la musique, le conservatoire Erik Satie et la Paroisse luthérienne Saint Jean vous proposent un concert gratuit et en accès libre, dimanche 21 juin, à l’église Saint Jean :

– 16h Concert de Gunhild Wolff, organiste, et de paroissiens musiciens

– 17h30 Concert sur le thème du romantisme allemand des élèves du conservatoire Erik Satie

Programme détaillé à venir.

Sur l’invitation de la paroisse luthérienne Saint Jean, les élèves de piano et de musique de chambre de Iuvanna Ottavi vous proposent un concert sur le thème du romantisme allemand.

Le dimanche 21 juin 2026

de 17h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T17:30:00+02:00_2026-06-21T18:30:00+02:00

Paroisse luthérienne Saint Jean 147 rue de Grenelle 75007 Paris

dac-cma7communication@paris.fr



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