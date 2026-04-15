Le salon des refusés, Château-Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

Le salon des refusés Samedi 23 mai, 19h00 Château-Musée de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Tout au long de 2025, le musée de Boulogne-sur-Mer a proposé au public de choisir 20 œuvres parmi une sélection de 200, qui vont intégrer la première exposition collaborative du musée.

Mais quid des 180 œuvres restantes? À partir de cette sélection, une vidéo présentera le projet des élèves des collèges Salengro de Saint-Martin-Boulogne et Albert Camus d’Outreau, qui accompagnés de l’artiste en résidence au CLEA de la Communauté d’agglomération du Boulonnais Anaïs Marion, vous proposent de découvrir l’histoire alternative d’une civilisation imaginaire, racontée à travers un théâtre d’ombres chinoises !

Château-Musée de Boulogne-sur-Mer Boulevard Antoine Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321100220 https://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr Collection égyptienne : elle est constituée d’un ensemble d’objets évoquant la conception égyptienne de la mort, les croyances funéraires, le panthéon animal et les rites d’embaumement, à la Basse Époque et à l’époque ptolémaïque. Collection de céramiques grecques : la seconde des musées de province en France : 476 vases corinthiens, attiques, étrusques, italiotes, rassemblés par Panckoucke, et achetés par la ville en 1861.

Le musée conserve aussi l’un des chefs d’œuvres de l’art céramique attique, l’amphore dite du Suicide d’Ajax attribué à Exékias.

Collections extra-européenne : fonds majeur du musée. Grâce notamment à la générosité de l’explorateur Pinart et à la clairvoyance du savant E. Hamy, le musée possède depuis 1875 un ensemble exceptionnel d’œuvres en provenance d’Alaska et d’Océanie.

Série de masques sugpiat unique au monde, masques de Nouvelle Calédonie et des îles Mortlock, statuettes…

Beaux-arts : tableaux flamands, hollandais et italiens des XVIe et XVIIe siècle, peinture française du XIXe siècle avec une importante série de paysages de l’école de Barbizon, peintures et sculptures réalistes, pré-impressionnistes et impressionnistes, peintres de la Côte d’Opale, céramiques et verreries européennes.

Collection médiévale : Crypte archéologique donnant accès aux vestiges des murs de Bononia Antiqua et très riche collection gallo-romaine recueillie sur le site de la Classis Britannica.

Tout au long de 2025, le musée de Boulogne-sur-Mer a proposé au public de choisir 20 œuvres parmi une sélection de 200, qui vont intégrer la première exposition collaborative du musée.

©anaismarion