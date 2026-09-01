Le Salon du bien-être La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Le Salon du bien-être

La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Salon du bien-être est de retour !

Avec des ateliers, des conférences, des jeux concours, des thérapeutes et de la restauration.

Pour vous chouchouter, un weekend entièrement dédié à l’amour, l’entraide et le partage

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La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 50 49 11

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English :

The Wellness Fair is back!

Featuring workshops, talks, contests, therapists, and food and drink.

To pamper you, a weekend “entirely dedicated to love, mutual support, and sharing.”

L’événement Le Salon du bien-être Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron