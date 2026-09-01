Le Salon du bien-être La Capitelle Monistrol-sur-Loire
samedi 26 septembre 2026 · La Capitelle · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Le Salon du bien-être
La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Salon du bien-être est de retour !
Avec des ateliers, des conférences, des jeux concours, des thérapeutes et de la restauration.
Pour vous chouchouter, un weekend entièrement dédié à l’amour, l’entraide et le partage
.
La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 50 49 11
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English :
The Wellness Fair is back!
Featuring workshops, talks, contests, therapists, and food and drink.
To pamper you, a weekend “entirely dedicated to love, mutual support, and sharing.”
L’événement Le Salon du bien-être Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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