Le samedi des enfants Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Les plus petits aussi peuvent profiter de la lecture !

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant de 0 à 6 ans au 1er étage de la médiathèque, et découvrir la sélection des bibliothécaires.

Le samedi des enfants a lieu toutes les deux semaines, sauf pendant les vacances scolaires.

Le samedi 20 juin : séance spéciale bilingue français-allemand.

Informations pratiques

De 10h30 à 11h15

Entrée libre au 1er étage de la médiathèque

Des contes, des lectures et des comptines pour les 0-

6 ans

Le samedi 12 septembre 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 10 octobre 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 07 novembre 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 21 novembre 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 12 décembre 2026

de 10h30 à 11h15

gratuit Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T13:30:00+02:00

fin : 2026-12-12T12:15:00+01:00

Date(s) : 2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T11:15:00+02:00;2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T11:15:00+02:00;2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T11:15:00+02:00;2026-11-07T10:30:00+02:00_2026-11-07T11:15:00+02:00;2026-11-21T10:30:00+02:00_2026-11-21T11:15:00+02:00;2026-12-12T10:30:00+02:00_2026-12-12T11:15:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



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