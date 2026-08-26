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Le samedi des enfants Médiathèque Françoise Sagan Paris

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris

Le samedi des enfants Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Françoise Sagan
Adresse
8 rue Léon Schwartzenberg
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Les plus petits aussi peuvent profiter de la lecture !

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant de 0 à 6 ans au 1er étage de la médiathèque, et découvrir la sélection des bibliothécaires.

Le samedi des enfants a lieu toutes les deux semaines, sauf pendant les vacances scolaires.
Le samedi 20 juin : séance spéciale bilingue français-allemand.

Informations pratiques

De 10h30 à 11h15

Entrée libre au 1er étage de la médiathèque

Des contes, des lectures et des comptines pour les 0-
6 ans
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 10 octobre 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 07 novembre 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 21 novembre 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 12 décembre 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:30:00+02:00
fin : 2026-12-12T12:15:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T11:15:00+02:00;2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T11:15:00+02:00;2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T11:15:00+02:00;2026-11-07T10:30:00+02:00_2026-11-07T11:15:00+02:00;2026-11-21T10:30:00+02:00_2026-11-21T11:15:00+02:00;2026-12-12T10:30:00+02:00_2026-12-12T11:15:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan


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