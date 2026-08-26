Le samedi du compostage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
samedi 12 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS
Informations pratiques
Plus largement, vous pourrez prendre connaissance des différents dispositifs proposés par la Ville de Paris pour trier et valoriser vos déchets alimentaires ainsi que les modalités d’inscriptions.
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), la mairie de Paris soutien les initiatives pour le compostage de proximité et propose différents dispositifs pour composter collectivement ou individuellement.
Une fois par mois à la maison du jardinage et du compostage : toutes les solutions pour composter à Paris vous sont présentés lors d’un atelier comprenant théorie et pratique sur le terrain. Une inscription préalable est requise.
Une fois par mois, sous la direction d’une personne en qualité de maître composteur, découvrez les étapes essentielles pour gérer un composteur et les diverses utilisations du produit final.
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Sur inscription
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T12:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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