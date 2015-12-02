Le Scarabée et l’océan Comédie CDN de Reims Reims
mercredi 2 décembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Le Scarabée et l’océan
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 19:00:00
fin : 2026-12-04 20:20:00
Date(s) :
2026-12-02 2026-12-04
Tout public
Le Scarabée et l’océan
Texte Leïla Anis
Mise en scène Julie Bertin et Jade Herbulot Le Birgit Ensemble
Fiction d’anticipation sur la binarité homme-femme, ce spectacle déconstruit les normes véhiculées par les mots et la société, questionnant l’intime et l’identité à l’âge de toutes les métamorphoses.
Lors du premier jour dans son nouveau collège, Nour, onze ans, est “une fille” selon le Principal, ce à quoi iel répond “Um quoi ?”. Originaire d’Ustrilie, pays où le masculin et le féminin n’existent pas, Nour découvre et interroge les règles d’un monde genré incompréhensible à ses yeux. Au collège, lieu de fabrication des stéréotypes, Nour se lie d’amitié avec Eli et se confie à son scarabée, ami imaginaire. Pour écrire ce récit émancipateur, Leïla Anis déploie une langue non binaire ainsi qu’une grammaire neutre et ouvre de nouveaux imaginaires. Julie Bertin et Jade Herbulot mettent en scène un conte moderne, pensé comme un espace de réflexion sur les enjeux poétiques et politiques de la langue dans notre construction, notre rapport à l’autre et au monde.
Parole des metteuses en scène:
Comment le théâtre peut-il sensibiliser un public jeune à des problématiques historiques, politiques et sociales ? Avec Le Scarabée et l’océan, cette question est autrement sensible puisqu’il s’agit d’interroger la division sexuée et les inégalités de genre. Julie Bertin et Jade Herbulot Le Birgit Ensemble, metteuses en scène
Dates
Mercredi 02 décembre 15h
Vendredi 04 décembre 19h
Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Séance relax Mercredi 02 décembre
Public Tout public dès 11 ans
Durée 1h20 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Le Scarabée et l’océan
L’événement Le Scarabée et l’océan Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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