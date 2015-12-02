Le Scarabée et l’océan Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Le Scarabée et l’océan

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 19:00:00

fin : 2026-12-04 20:20:00

Date(s) :

2026-12-02 2026-12-04

Tout public

Le Scarabée et l’océan

Texte Leïla Anis

Mise en scène Julie Bertin et Jade Herbulot Le Birgit Ensemble

Fiction d’anticipation sur la binarité homme-femme, ce spectacle déconstruit les normes véhiculées par les mots et la société, questionnant l’intime et l’identité à l’âge de toutes les métamorphoses.

Lors du premier jour dans son nouveau collège, Nour, onze ans, est “une fille” selon le Principal, ce à quoi iel répond “Um quoi ?”. Originaire d’Ustrilie, pays où le masculin et le féminin n’existent pas, Nour découvre et interroge les règles d’un monde genré incompréhensible à ses yeux. Au collège, lieu de fabrication des stéréotypes, Nour se lie d’amitié avec Eli et se confie à son scarabée, ami imaginaire. Pour écrire ce récit émancipateur, Leïla Anis déploie une langue non binaire ainsi qu’une grammaire neutre et ouvre de nouveaux imaginaires. Julie Bertin et Jade Herbulot mettent en scène un conte moderne, pensé comme un espace de réflexion sur les enjeux poétiques et politiques de la langue dans notre construction, notre rapport à l’autre et au monde.

Parole des metteuses en scène:

Comment le théâtre peut-il sensibiliser un public jeune à des problématiques historiques, politiques et sociales ? Avec Le Scarabée et l’océan, cette question est autrement sensible puisqu’il s’agit d’interroger la division sexuée et les inégalités de genre. Julie Bertin et Jade Herbulot Le Birgit Ensemble, metteuses en scène

Dates

Mercredi 02 décembre 15h

Vendredi 04 décembre 19h

Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Séance relax Mercredi 02 décembre

Public Tout public dès 11 ans

Durée 1h20 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Le Scarabée et l’océan

L’événement Le Scarabée et l’océan Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne