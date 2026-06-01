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Le schiste dans tous ses états, Les Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

Le schiste dans tous ses états, Les Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

Le schiste dans tous ses états, Les Menhirs de Monteneuf, Monteneuf samedi 13 juin 2026.

Lieu : Les Menhirs de Monteneuf

Adresse : D776, 56380 Monteneuf

Ville : 56380 Monteneuf

Département : Morbihan

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Le schiste dans tous ses états 13 et 14 juin Les Menhirs de Monteneuf Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Exposition prêtée par le FAR de St Just.
« Au travers de nombreux clichés et textes explicatifs, l’exposition a pour vocation de présenter le schiste comme matériau indissociable du patrimoine local. Dans l’architecture, les palis et même les mégalithes, celui-ci se décline sous toutes les formes »

Les Menhirs de Monteneuf D776, 56380 Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne https://menhirsmonteneuf.fr/ Sur ce site, plus de 500 mégalithes ont été trouvés suite à des fouilles archéologiques entre 1989 et 1995. Présence d’un parking proche de l’accueil des menhirs, présence de toilettes, de tables de pique-nique et de poubelles.
Exposition prêtée par le FAR de St Just.

©FAR Saint-Just

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