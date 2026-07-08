Le Schpountz Théâtre de Pertuis Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Le Schpountz

Jeudi 8 avril 2027 de 20h30 à 22h.

167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08 20:30:00

fin : 2027-04-08 22:00:00

Date(s) :

2027-04-08

Ils pensaient faire une blague à un fou, ils sont tombés sur un Schpountz pas comme les autres.

Irénée est un modeste garçon épicier travaillant dans la boutique de son oncle dans les environs de Marseille. Il est persuadé qu’il a un don de naissance et rêve de devenir une vedette de cinéma. Une équipe de cinéastes parisiens passant par là pour des repérages, amusée par les prétentions de ce “Schpountz”, lui signent un faux contrat de comédien. Gonflé de tout son orgueil et sourd aux avertissements de ses proches, Irénée papier en poche, monte à Paris et se présente aux studios.

Une comédie familiale devenue culte, qui rend un hommage vibrant au rire et apportera au public le sourire et les larmes dont il a besoin pour vivre.



Théâtre des Cirques et Lucernaire Diffusion

Auteur Marcel Pagnol

Mise-en-scène Delphine Depardieu et Arthur Cachia

Avec Axel Blind, Arthur Cachia, Patrick Chyriguès, Simon Gabillet, Milena Marinelli, Jean-Benoît Souilh .

Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

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English :

They thought they were playing a prank on some crazy guy, but they stumbled upon a Schpountz unlike any other.

L’événement Le Schpountz Pertuis a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pertuis