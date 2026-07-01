LE SECRET, Auditorium de La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

LE SECRET Mardi 4 mai 2027, 20h30 Auditorium de La Batterie Yvelines

25€ / 18,5 € / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-04T20:30:00+02:00 – 2027-05-04T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-04T20:30:00+02:00 – 2027-05-04T21:30:00+02:00

Un moment suspendu, entre poésie et musique, porté par deux artistes singuliers et inspirés.

Marion Rampal et Pierre-François Blanchard proposent une création poétique et musicale hors des cadres. Chanteuse et pianiste tissent un langage commun, mêlant chanson française, musique classique, blues et improvisation. Leur complicité donne naissance à un univers libre, sensible et profondément expressif. À travers poèmes et musiques, ils traversent les époques et les styles avec une étonnante cohérence.

De Verlaine à Brassens, de Schubert au jazz, les références se croisent et se réinventent sur scène. Leur nouveau répertoire célèbre une modernité vibrante, entre émotion, fantaisie et audace.

« Un rêve poétique éveillé. La chanteuse et le pianiste traversent les siècles, les styles et les géographies avec une véritable cohérence. » L’Humanité

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4066 »}] Salle de spectacle – places assises Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Marion RAMPAL & Pierre-Francois BLANCHARD

©Alice Lemarin