Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit – LE PALAIS D’AURON Bourges

Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit Début : 2026-01-26 à 20:00. Tarif : – euros.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : LE SEIGNEUR DES ANNEAUX & LE HOBBITSTAR ENTERTAINMENT présente : ce concert.Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir — le concertLes hobbits arrivent ! L’univers musical des films de J.R.R.Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, sera interprété par un orchestre symphonique, accompagné d’un chœur et de talentueux solistes.Faites l’expérience live de la musique oscarisée de Howard Shore, Annie Lennox, Enya, Ed Sheeran et de la bande originale de la nouvelle série Amazon Les Anneaux de Pouvoir.Durant deux heures, vous pourrez découvrir et redécouvrir, la bande son légendaire : les ambiances inquiétantes du Mordor, en passant par l’épouvantable attaque des cavaliers noirs, jusqu’aux douces mélodies elfiques.

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18