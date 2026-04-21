Bourges

Semaine George Sand Au Salon de George Sand

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Partagez l’intimité musicale de George Sand lors d’une audition de piano exceptionnelle à Bourges. Avec la pianiste France Marillia et la cheffe d’orchestre Claire Gibault.

La Semaine George Sand se poursuit au Conservatoire de Bourges avec un rendez-vous musical intitulé Au salon de George Sand . Le mercredi 3 juin à 15h, la Salle Mozart accueille une audition de piano mettant à l’honneur l’univers sonore de l’écrivaine.

Cet événement accueille deux figures majeures du monde de la musique la pianiste France Marillia, invitée pour l’occasion, et Claire Gibault, cheffe d’orchestre renommée, en tant qu’invitée d’honneur. Ensemble, elles évoquent l’ambiance des salons littéraires et musicaux du XIXe siècle.

L’accès à cette représentation est gratuit, dans la limite des places disponibles, au premier étage du Conservatoire. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Share George Sand’s musical intimacy at an exceptional piano audition in Bourges. With pianist France Marillia and conductor Claire Gibault.

L’événement Semaine George Sand Au Salon de George Sand Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES