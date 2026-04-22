Bourges

Conférence Au coeur de la Tempête Destin de Femmes Photographes au Temps du Picturaliste

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:30:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Découvrez le destin de femmes photographes au temps du pictorialisme lors d’une conférence suivie d’une dédicace.

Dans le cadre du Mois de la Photo, assistez à la conférence Au cœur de la tempête destins de femmes photographes au temps du pictorialisme , animée par Julien Faure-Conorton.

Cette rencontre propose de mettre en lumière le parcours et l’engagement de femmes photographes dans un courant artistique majeur de l’histoire de la photographie. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace. Rendez-vous mardi 2 juin à 18h30 à la Maison des musées, place Étienne-Dolet à Bourges. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45

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English :

Discover the destiny of women photographers in the age of pictorialism at a conference followed by a book signing.

L’événement Conférence Au coeur de la Tempête Destin de Femmes Photographes au Temps du Picturaliste Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES