Sand, les éclats oubliés Bourges

Sand, les éclats oubliés
34 Rue Henri Sellier Bourges Cher
Un conte de George Sand, Gabrielle de George Sand, un montage de lettres et de nouvelles de George Sand et écrits des élèves
34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
English :
A tale by George Sand, Gabrielle by George Sand, a montage of letters and short stories by George Sand and student writings
