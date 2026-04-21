Semaine George Sand Sand, les éclats Oubliés Bourges
Semaine George Sand Sand, les éclats Oubliés Bourges lundi 1 juin 2026.
Bourges
Semaine George Sand Sand, les éclats Oubliés
34 Rue Henri Sellier Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 19:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-01 2026-06-02
Plongez dans l’intimité de George Sand avec la pièce de théâtre Sand, les éclats oubliés . Une célébration émouvante dans le cadre du 150e anniversaire de sa disparition.
Dans le cadre de la commémoration BourgeSand 2026, l’Auditorium Corinne-Dadat du Conservatoire présente le spectacle de théâtre Sand, les éclats oubliés .
Ce rendez-vous artistique s’inscrit dans la célébration du 150e anniversaire de la disparition de la célèbre écrivaine berrichonne. À travers une mise en scène dédiée, le public est invité à redécouvrir les facettes méconnues et la force de caractère de cette figure emblématique de la littérature et de l’engagement.
Deux représentations sont proposées le lundi 1er et le mardi 2 juin à 19h. L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles. .
34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
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English :
Immerse yourself in the intimacy of George Sand with the play Sand, les éclats oubliés . A moving celebration of the 150th anniversary of her death.
L’événement Semaine George Sand Sand, les éclats Oubliés Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES
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