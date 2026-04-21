Bourges

Semaine George Sand Sand, les éclats Oubliés

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 19:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-02

Plongez dans l’intimité de George Sand avec la pièce de théâtre Sand, les éclats oubliés . Une célébration émouvante dans le cadre du 150e anniversaire de sa disparition.

Dans le cadre de la commémoration BourgeSand 2026, l’Auditorium Corinne-Dadat du Conservatoire présente le spectacle de théâtre Sand, les éclats oubliés .

Ce rendez-vous artistique s’inscrit dans la célébration du 150e anniversaire de la disparition de la célèbre écrivaine berrichonne. À travers une mise en scène dédiée, le public est invité à redécouvrir les facettes méconnues et la force de caractère de cette figure emblématique de la littérature et de l’engagement.

Deux représentations sont proposées le lundi 1er et le mardi 2 juin à 19h. L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

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English :

Immerse yourself in the intimacy of George Sand with the play Sand, les éclats oubliés . A moving celebration of the 150th anniversary of her death.

L’événement Semaine George Sand Sand, les éclats Oubliés Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES