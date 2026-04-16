Bourges

Dalou, sculpteur du travail

Jardin des Prés Fichaux, entrée côté gare de Bourges Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 12:30:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Découvrez Dalou, sculpteur du travail, à travers une approche sensible de son œuvre dédiée aux gestes et aux figures du monde ouvrier.

Cette proposition met à l’honneur Jules Dalou, sculpteur majeur du XIXe siècle, reconnu pour ses représentations du monde du travail. À travers ses œuvres, il rend hommage aux gestes, aux savoir-faire et aux figures ouvrières avec un réalisme empreint d’humanité. Cette découverte permet de mieux comprendre son engagement artistique et son regard sur la société de son époque. Une immersion dans une sculpture expressive, au croisement de l’art et de la mémoire sociale.

En lien avec l’exposition l’être à l’ouvrage d’Estève et Cézanne. .

Jardin des Prés Fichaux, entrée côté gare de Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92

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English :

Discover Dalou, sculptor of work, through a sensitive approach to his work dedicated to the gestures and figures of the working world.

L’événement Dalou, sculpteur du travail Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES