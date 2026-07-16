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Le Sergé de Nîmes, son histoire et sa fabrication : une visite de l’atelier, Ateliers De Nîmes, Nîmes

vendredi 18 septembre 2026 · Ateliers De Nîmes · Nîmes

Le Sergé de Nîmes, son histoire et sa fabrication : une visite de l’atelier, Ateliers De Nîmes, Nîmes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ateliers De Nîmes
Adresse
38 Rue de Montaury, 30900 Nîmes
Ville
30900 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire.

Le Sergé de Nîmes, son histoire et sa fabrication : une visite de l’atelier 18 et 19 septembre Ateliers De Nîmes Gard

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Visitez l’atelier de tissage avec un guide et assistez à une démonstration des machines.

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Visitez l’atelier de tissage avec un guide et assistez à une démonstration des machines.

© Ateliers de Nîmes

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