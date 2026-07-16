Le Sergé de Nîmes, son histoire et sa fabrication : une visite de l’atelier, Ateliers De Nîmes, Nîmes
vendredi 18 septembre 2026 · Ateliers De Nîmes · Nîmes
Informations pratiques
Le Sergé de Nîmes, son histoire et sa fabrication : une visite de l’atelier 18 et 19 septembre Ateliers De Nîmes Gard
Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Visitez l’atelier de tissage avec un guide et assistez à une démonstration des machines.
Ateliers De Nîmes 38 Rue de Montaury, 30900 Nîmes Nîmes 30900 Montaury Gard Occitanie 09 53 40 15 89 https://www.ateliersdenimes.com [{« type »: « phone », « value »: « 09 53 40 15 89 »}]
Visitez l’atelier de tissage avec un guide et assistez à une démonstration des machines.
© Ateliers de Nîmes
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