Le Sergé de Nîmes, son histoire et sa fabrication : une visite de l’atelier, Ateliers De Nîmes, Nîmes

Informations pratiques

Le Sergé de Nîmes, son histoire et sa fabrication : une visite de l’atelier 18 et 19 septembre Ateliers De Nîmes Gard

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Visitez l’atelier de tissage avec un guide et assistez à une démonstration des machines.

Ateliers De Nîmes 38 Rue de Montaury, 30900 Nîmes Nîmes 30900 Montaury Gard Occitanie 09 53 40 15 89 https://www.ateliersdenimes.com [{« type »: « phone », « value »: « 09 53 40 15 89 »}]

Visitez l’atelier de tissage avec un guide et assistez à une démonstration des machines.

© Ateliers de Nîmes