Le show son, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Le show son, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris samedi 13 mai 2023.
Le show son Samedi 13 mai 2023, 19h00, 20h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00
Fin : 2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00
Venez tester vos oreilles et vos méninges et appréhender, au travers de ces étonnantes illusions, les bases de l’acoustique et de la perception auditive.
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Les illusions sonores sont souvent moins connues que les illusions d’optique, mais elles reposent sur le même principe : prendre au piège notre cerveau ! illusions optique
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