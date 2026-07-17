Le Siffleur Romorantin-Lanthenay
jeudi 28 janvier 2027 · Romorantin-Lanthenay
Informations pratiques
Romorantin-Lanthenay
Le Siffleur
16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28 20:30:00
fin : 2027-01-28 22:00:00
Date(s) :
2027-01-28
Un spectacle écrit et interprété par Fred Radix, accompagné du quatuor
Luce Goffi 1er violon, Widad Abdessemed violon, Ilana Bensemhoun alto, Chloé Girodon cello. À partir de 10 ans.
Il fallait l’inventer Le Siffleur donne vie à un spectacle virtuose et ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique. Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force anecdotes, anachronismes et interactions avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois. Doux dingue juché sur son promontoire de chef d’orchestre, il interprète en sifflant bien sûr les plus beaux airs de la musique classique de Bizet à Mozart en passant par Satie et des Beatles à Ennio Morricone, pour vous séduire… Le Siffleur ose tout ! 25 .
16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr
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English :
A show written and performed by Fred Radix, accompanied by the quartet:
Luce Goffi—first violin, Widad Abdessemed—violin, Ilana Bensemhoun—viola, Chloé Girodon—cello. For ages 10 and up.
L’événement Le Siffleur Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT41
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