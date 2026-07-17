Le Silence de la forêt, Hangar Y, Meudon

Informations pratiques

Le Silence de la forêt Samedi 19 septembre, 17h00 Hangar Y Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Un concert exceptionnel au coeur du domaine national de Meudon, dans le parc du Hangar Y hérité d’André Le Nôtre

Le silence de la forêt est un concert, pensé en plein air, pour violoncelle et piano demi-queue, alliant musique et sensibilisation à la préservation des forêts. À partir d’un répertoire de musique classique d’hier et d’aujourd’hui, Olivia Gay raconte la trajectoire d’une graine d’épicéa, devenant arbre, puis violoncelle. Ce concert sensoriel et immersif rend compte de l’équilibre fragile et menacé de la forêt, qui demeure pourtant un écrin d’inspiration dans l’histoire de la musique et des arts plastiques, voire un véritable partenaire en raison des instruments que nous fabriquons avec le bois des arbres.

A l’origine de ce projet, Olivia Gay a enregistré l’album Whisper Me A Tree (2022), avec l’Orchestre National de Cannes et sa partenaire pianiste Célia Oneto Bensaid.

Ambassadrice de l’Office National des Forêts, Olivia Gay reverse 60% de ses royalties au fonds ONF – Agir pour la forêt, afin de contribuer au reboisement d’une forêt décimée par la maladie de l’encre dans l’Essonne.

Régulièrement, elle mène des projets associés, tels que des volets pédagogiques avec des conservatoires et institutions locales, et des actions de sensibilisation à l’écologie forestière.

Hangar Y 9 avenue de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France https://hangar-y.com/ https://www.tiktok.com/@hangar_y_?lang=fr;https://www.instagram.com/hangar_y_/;https://www.facebook.com/hangaryofficiel/;https://fr.linkedin.com/company/hangar-y Espace monumental d’exception laissé en friche pendant des décennies, le Hangar Y a ouvert officiellement ses portes au printemps 2023 après de nombreux mois de travaux.

Le Hangar Y devient une nouvelle destination culturelle, à la croisée des arts, des sciences et de la nature, accessible à

tous les publics. Basé sur un site naturel de 9 hectares, à la lisière de la forêt de Meudon, le Hangar Y, monument classé et site mythique de l’aéronautique, propose une programmation conçue comme une exploration de thèmes universels vus par le prisme des artistes. Se rendre au Hangar Y : Bus 169 – 289 – 389 RER C « Meudon Val-Fleury » Ligne N « Meudon » En voiture Route D 406 En vélib’ station « Meudon Val Fleury »

Services au Hangar Y : Parking voitures, vélos et trottinettes Restaurant Aire de jeux

Concert « Le silence de la forêt »

© Olivia Gay