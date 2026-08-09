Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris

Informations pratiques

« Je dissous donc ce soir l’Assemblée nationale. » Le dimanche 9 juin 2024, après l’annonce du résultat des élections européennes, le président de la République Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale. Décision à haut risque de voir l’extrême droite rafler la mise. Le 7 juillet, le Nouveau Front Populaire arrive en tête du deuxième tour des législatives anticipées mais Macron s’enferme dans le cockpit et renonce à aligner ses décisions sur les aspirations populaires ; le Rassemblement National devient le maître du jeu. Les médias d’extrême droite se réjouissent, attisent la haine de l’autre et appellent l’ascenseur pour les fachos.

Quelques mois plus tard, « America is back », outre-Atlantique, c’est un autre malade qui prend le pouvoir. Le duo « Trumpsk » donne le tempo de l’Amérique du pire.

« Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles », une performance radiosonique en réaction à la montée du fascisme en France et ailleurs.

Un spectacle musical avec Cécile Jarsaillon, musicienne (Les Suprêmes Dindes, Vison, Parcours Santé), et Antoine Chao, producteur radio (Mano Negra, Royal de Luxe, Là bas si j’y suis, C’est bientôt demain).

Le jeudi 10 septembre 2026

de 20h00 à 21h00

payant

Prix libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T20:00:00+02:00_2026-09-10T21:00:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://www.cirque-electrique.com/events/le-silence-des-pantoufles-p0ie7



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