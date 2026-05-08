Le Sommet des dieux aux Templiers, partenariat avec Présence(s) Photographie Place du Temple Montélimar
Le Sommet des dieux aux Templiers, partenariat avec Présence(s) Photographie Place du Temple Montélimar mercredi 17 juin 2026.
Montélimar
Le Sommet des dieux aux Templiers, partenariat avec Présence(s) Photographie
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Le Sommet des dieux (2021)
1h35 Réalisé par Patrick Imbert France animation
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The Summit of the Gods (2021)
1h35 Directed by Patrick Imbert France animation
L’événement Le Sommet des dieux aux Templiers, partenariat avec Présence(s) Photographie Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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