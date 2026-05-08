Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Sommet des dieux aux Templiers, partenariat avec Présence(s) Photographie Place du Temple Montélimar

Le Sommet des dieux aux Templiers, partenariat avec Présence(s) Photographie Place du Temple Montélimar mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 4

Montélimar

Le Sommet des dieux aux Templiers, partenariat avec Présence(s) Photographie

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Le Sommet des dieux (2021)
1h35 Réalisé par Patrick Imbert France animation
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Summit of the Gods (2021)
1h35 Directed by Patrick Imbert France animation

L’événement Le Sommet des dieux aux Templiers, partenariat avec Présence(s) Photographie Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)