Le son dans tous ses états, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange
samedi 19 septembre 2026 · Le Féru des sciences · Jarville-la-Malgrange
Informations pratiques
Le son dans tous ses états 19 et 20 septembre Le Féru des sciences Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Atelier de médiation, à partir de 6 ans
Participez à un atelier scientifique interactif, accessible dès 6 ans, pour explorer les secrets du son. Des expériences étonnantes et faciles à reproduire à la maison, avec des défis, manipulations, illusions sonores et découvertes surprenantes pour comprendre en s’amusant.
Le Féru des sciences 1 avenue du Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange, France Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383152770 https://www.leferudessciences.eu/accueil Le bâtiment est un exemple remarquable de structure à portiques métalliques, dans la droite ligne des travaux de Jean Prouvé, qui illustre la vivacité de l’industrie de l’acier en Lorraine et, plus largement, dans le champ de la construction des années 1950-1960. Le principe du grand dégagement offert à l’intérieur par le report des structures porteuses sur des portiques a été ensuite repris dans d’autres édifices muséographiques (le centre Pompidou, par exemple). Michel et Jacques André et Claude Prouvé ont reçu, trois ans après la construction, le prix de l’Équerre d’Argent pour ce projet. Les adjonctions faites par Claude Prouvé dans les années 1980 s’inscrivent dans la continuité du programme d’origine. Parking voitures, vélos
Atelier de médiation, à partir de 6 ans
©Elia Genonceau
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