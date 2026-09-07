Visite du Laboratoire d’Archéologie des Métaux, Laboratoire d’archéologie des métaux, Jarville-la-Malgrange

Informations pratiques

Visite du Laboratoire d’Archéologie des Métaux Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Laboratoire d’archéologie des métaux Meurthe-et-Moselle

Jauge limitée à 15 personnes par visite. Durée de la visite : 50 minutes. Réservation fortement conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:50:00+02:00

Le Laboratoire d’Archéologie des Métaux ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Venez découvrir l’architecture singulière de son bâtiment et les techniques utilisées pour la conservation et la restauration d’objets issus de fouilles archéologiques. L’occasion unique d’un contact privilégié avec ces objets avant leur stockage en centre de conservation ou leur exposition en musée.

Laboratoire d’archéologie des métaux 1 avenue Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 15 27 76 https://www.laboratoiredarcheologiedesmetaux.eu [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.demarches.g-ny.eu/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-du-laboratoire-d-archeologie-des-metaux/ »}] Le Laboratoire d’Archéologie des Métaux est l’un des plus anciens ateliers de restauration de France. Situé à Jarville-la-Malgrange, près de Nancy, il restaure des objets en métal, en verre ou en céramique à l’aide des techniques les plus modernes (rayons X, fluorescence X, etc.).

Créé en 1950 par Édouard Salin et Albert France-Lanord, le Laboratoire d’Archéologie des Métaux (LAM) est dédié à la conservation et à la restauration d’objets archéologiques et historiques principalement constitués de différents métaux et matériaux (verre, céramique, os, etc.). Service de la Métropole du Grand Nancy, il est installé dans les locaux du Féru des Sciences, au sein du domaine de Montaigu.

Il réalise des travaux de conservation et de restauration pour les musées, les directions des affaires culturelles, les services d’archéologie des collectivités territoriales et l’Institut national de recherches archéologiques préventives. 1 Avenue du Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

Le Laboratoire d’Archéologie des Métaux ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Venez découvrir l’architecture singulière de son bâtiment et les pour…

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