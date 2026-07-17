Le Strasbourg insolite, Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Le Strasbourg insolite Samedi 19 septembre, 10h00 Place du château Bas-Rhin

2 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Suivez un guide au détour d’une promenade et découvrez les curiosités patrimoniales qui font l’histoire de la ville de Strasbourg.

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « universitepopulaire.krutenau@laposte.net »}] La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.

Suivez un guide au détour d’une promenade et découvrez les curiosités patrimoniales qui font l’histoire de la ville de Strasbourg.

Emmanuelle Vierling-Kovar