LE STUDIO VIDÉO MUNICIPAL GARDIEN DE LA MÉMOIRE AUDIOVISUELLE, Studio Vidéo, Laval

Informations pratiques

LE STUDIO VIDÉO MUNICIPAL GARDIEN DE LA MÉMOIRE AUDIOVISUELLE Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Studio Vidéo Mayenne

Réservation conseillée au 02 43 49 46 46 avant le 18 septembre (jauge limitée à 30 personnes)

Rue Saint-Mathurin, accès par l’arrière de la Bibliothèque Albert Legendre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans un studio créé en 1981 par la Ville de Laval, venez appréhender l’évolution des techniques de tournage et découvrir, au cours d’une projection privée, quelques trésors audiovisuels témoignant de l’évolution de notre ville de 1920 à nos jours.

Studio Vidéo Rue Saint Mathurin 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 49 46 46 »}]

Dans un studio créé en 1981 par la Ville de Laval, venez appréhender l’évolution des techniques de tournage et découvrir, au cours d’une projection privée, quelques trésors audiovisuels témoignant de…

Ville de Laval