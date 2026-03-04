Le système solaire, École municipale d’Astronomie, Alès

Le système solaire Mercredi 29 avril, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5€

Sur une après-midi de 14h30 à 16h30 l’École d’Astronomie propose des ateliers découvertes sur le fonctionnement de notre système solaire destinés aux enfants à partir de 8 ans, avec au programme :

Découverte de l’exposition des planètes

Fabrication d’une maquette du système solaire

Séances découverte au planétarium

École municipale d'Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

