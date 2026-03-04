Le système solaire, École municipale d’Astronomie, Alès

Le système solaire, École municipale d’Astronomie, Alès mercredi 29 avril 2026.

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Sur une après-midi de 14h30 à 16h30 l’École d’Astronomie propose des ateliers découvertes sur le fonctionnement de notre système solaire destinés aux enfants à partir de 8 ans, avec au programme :

  • Découverte de l’exposition des planètes

  • Fabrication d’une maquette du système solaire

  • Séances découverte au planétarium

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=82699909 »}]
Atelier de découverte de l’astronomie science astronomie