Le système solaire, École municipale d’Astronomie, Alès mercredi 29 avril 2026.
5€
Sur une après-midi de 14h30 à 16h30 l’École d’Astronomie propose des ateliers découvertes sur le fonctionnement de notre système solaire destinés aux enfants à partir de 8 ans, avec au programme :
Découverte de l’exposition des planètes
Fabrication d’une maquette du système solaire
Séances découverte au planétarium
École municipale d'Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Atelier de découverte de l’astronomie science astronomie