Le Temps des Yéyés par Jean-Jacques ASTRUC Rue du Général de Gaulle Pontivy mardi 19 mai 2026.

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-05-19 16:30:00

2026-05-19

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Guitariste au Golf Drouot puis à l’Olympia. Manager et auteur compositeur. C’est la bande-son des Baby-Boomers, la musique de ceux qui écoutaient Salut les Copains et allaient au Golf Drouot.

C’est le rock’n’roll qui devient le twist et le madison. C’est les Trente Glorieuses et l’avènement de Johnny et Sylvie, mais aussi de chanteurs qui ont marqués notre mémoire.

Souvenez-vous de SHEILA, MONTY, LUCKY BLONDO, BILLY BRIDGE, des SURFS, de RICHARD ANTHONY mais aussi CHRISTOPHE, FRANCE GALL, les CHAUSSETTES NOIRES, les PIRATES, etc… Balade dans les années 60, au cœur de tubes et d’images encore dans vos mémoires. Culture, nostalgie, et bonheurs assurés par Jean-Jacques ASTRUC, avec vidéos chansons et anecdotes originales. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

