Le Théâtre Monsigny, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Le Théâtre Monsigny 19 et 20 septembre Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

gratuit. Selon les événements, entrée libre ou sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

A l’occasion du temps fort des JEP, profitez d’un programme riche :

– Visites guidées du foyer et de la salle à l’italienne le samedi à 14h, 15h, 16h et 17h par un guide conférencier du Service Ville d’art et d’histoire et un médiateur du théâtre (tout public / durée 45 min / jauge limitée)

– Sortie de résidence « Le Bal des Reines », le samedi à 10h30 : cette pièce chorégraphique de Camille Dewaele, inspirée de la reine Mathilde épouse de Guillaume le Conquérant, met en avant le parcours de femmes de l’ombre, fortes et combatives (tout public / sur réservation / au foyer)

– Exposition photo « Le théâtre Monsigny après guerre » : des clichés des Archives municipales mettent en lumière ce lieu de vie culturelle à la période de la Seconde Guerre mondiale (en accès libre dans le hall et le foyer, aux heures d’ouverture du théâtre)

– Aventure immersive « Voyage temporel au coeur du théâtre Monsigny » le dimanche à 10h et 11h30 : de mystérieuses anomalies temporelles pertubent le théâtre. Accompagnés d’un guide un peu farfelu et de ses voyageurs du temps, traversez les souvenirs du théâtre. Saynètes, quiz, anecdotes, le public est mis à contribution. (à partir de 7 ans, sur réservation)

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321873715 »}, {« type »: « email », « value »: « regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Un théâtre et plusieurs occasions de le (re)découvrir pour les Journées du Patrimoine

Ville de Boulogne-sur-Mer