Visite guidée du Tribunal de Boulogne-sur-Mer, Palais de justice, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée du Tribunal de Boulogne-sur-Mer 19 et 20 septembre Palais de justice Pas-de-Calais

A partir de 8 ans / gratuit / Inscription obligatoire auprès du service VAH

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Pour cette édition 2026 des Journées du Patrimoine, participez à une visite exceptionnelle du Palais de justice de Boulogne-sur-Mer :

au programme :

– la découverte de son architecture et son histoire,

– la présentation des vestiges gallo-romains de l’ancien castrum,

– le parcours d’une personne présentée à la justice à l’issue de sa garde à vue : vous suivez les différentes étapes de la procédure, des geôles au parquet, puis à la salle de défèrement, avant de passer par le les locaux du juge des libertés et de la détention. La vistie se terminera dans la salle d’audience où une présentation du fonctionnement de la justice sera suivie d’un temps d’échanges avec le public.

Une proposition du service Ville d’art et d’histoire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, en partenariat avec le service Archéologique et le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Conditions :à partir de 8 ans. Non accessible aux personnes en mobilité réduite / pmr en raison du parcours et des escaliers

Jauge limitée. Surinscription obligatoireauprès du Service Ville d’art et d’histoire.

Le jour de la visite, se munir d’une pièce d’identité et du mail de confirmation d’inscription. Contrôle de sécurité à l’entrée du tribunal (portique / inspection visuelle des sacs) / Sacs volumineux non autorisés et photographies permises uniquement dans certains espaces.

Palais de justice place de la résistance boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0391900295 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Participez à une visite exceptionnelle : l’architecture du palais, les vestiges gallo-romains en sous-sol, le parcours d’une personne présentée à la justice

Ville de Boulogne-sur-Mer