Informations pratiques

Bressuire

Le Tour 79 Bressuire La Fôret-sur-Sèvre

Place Saint-Jacques Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 12:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le grand départ du Tour 79 2026 sera donné à Bressuire, au cœur du bocage deux-sévrien.

Les coureurs s’élanceront en direction de Clazay et Breuil-Chaussée, avant de traverser La Faye, Brétignolles puis Le Pin. Le peloton poursuivra ensuite vers Nueil-les-Aubiers, Rorthais et Saint-Aubin-de-Baubigné, sur des routes vallonnées propices aux premières offensives.

La course se dirigera ensuite vers Mauléon, avant de rejoindre La Chapelle-Largeau, puis de plonger vers Saint-Amand-sur-Sèvre et Montravers. Après un passage par Cerizay, les coureurs aborderont le circuit final.

La dernière partie mènera les coureurs autour de La Forêt-sur-Sèvre, via Saint-Marsault et Saint-André-sur-Sèvre, jusqu’à l’arrivée jugée après 148 kilomètres. Une étape nerveuse, idéale pour puncheurs et baroudeurs. .

Place Saint-Jacques Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@tour79.fr

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English : Le Tour 79 Bressuire La Fôret-sur-Sèvre

L’événement Le Tour 79 Bressuire La Fôret-sur-Sèvre Bressuire a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Bocage Bressuirais