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Le Triomphe du Chant faible MJC Héritan Mâcon

dimanche 27 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
MJC Héritan
Adresse
24 rue de l'Héritan
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
8 8 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Le Triomphe du Chant faible

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Le Triomphe du Chant faible réinvente la guitare-voix.

Par Louise Debaecker écrit/ voix/effets, Nicolas Conesa compos/guitares/ effets et leur troisième musicien (percu/ clavier…).

Ce projet musical audacieux fusionne la délicatesse de la chanson française avec la complexité du rock alternatif et propose une musique intime où les mots font écho aux mélodies.   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Le Triomphe du Chant faible

L’événement Le Triomphe du Chant faible Mâcon a été mis à jour le 2026-07-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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