Le Triomphe du Chant faible MJC Héritan Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Le Triomphe du Chant faible

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le Triomphe du Chant faible réinvente la guitare-voix.

Par Louise Debaecker écrit/ voix/effets, Nicolas Conesa compos/guitares/ effets et leur troisième musicien (percu/ clavier…).

Ce projet musical audacieux fusionne la délicatesse de la chanson française avec la complexité du rock alternatif et propose une musique intime où les mots font écho aux mélodies. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Le Triomphe du Chant faible

L’événement Le Triomphe du Chant faible Mâcon a été mis à jour le 2026-07-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès