Le Triomphe du Chant faible MJC Héritan Mâcon
dimanche 27 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Le Triomphe du Chant faible
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Le Triomphe du Chant faible réinvente la guitare-voix.
Par Louise Debaecker écrit/ voix/effets, Nicolas Conesa compos/guitares/ effets et leur troisième musicien (percu/ clavier…).
Ce projet musical audacieux fusionne la délicatesse de la chanson française avec la complexité du rock alternatif et propose une musique intime où les mots font écho aux mélodies. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Le Triomphe du Chant faible
L’événement Le Triomphe du Chant faible Mâcon a été mis à jour le 2026-07-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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