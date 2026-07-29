Informations pratiques

Carnac

Le tumulus Saint-Michel à Carnac sur les épaules du géant !

auditorium Terraqué Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Conférence animée par Cyrille Chaigneau

Les tumulus carnacéens, emblèmes du Néolithique morbihannais, témoignent dès le 5e millénaire avant notre ère de l’émergence d’une puissante aristocratie religieuse ou politique par leur gigantisme et la richesse de leur mobilier funéraire. L’appellation carnacéen désigne une immense masse sédimentaire recouvrant une sépulture fermée sans couloir. Les analyses sédimentaires révèlent que ces terres proviennent de milieux marécageux distants de 3 à 5 kilomètres, soulignant un effort collectif monumental et ostentatoire.

Édifié au milieu du 5e millénaire et rattaché au Castellic ancien, le tumulus Saint-Michel point culminant de la baie de Quiberon avec ses 44 m, offre une vue sans comparaison sur le littoral et les alignements de stèles. Le site montre une continuité cultuelle ininterrompue, du Néolithique à la chapelle actuelle (reconstruite en 1926), en passant par un potentiel temple gallo-romain à Mercure et des occupations médiévales installée à son pied.

Archéologue préhistorien de formation, expérimentateur en archéologie, Cyrille Chaigneau est médiateur scientifique au Musée de Préhistoire de Carnac et chercheur spécialisé dans les architectures monumentales de la préhistoire récente.

Fondateur et principal animateur de l’association Les Vaisseaux de Pierres, il explore et valorise la place de ce patrimoine unique dans l’histoire des arts, les imaginaires et les constructions identitaires.

sans réservation .

auditorium Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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L’événement Le tumulus Saint-Michel à Carnac sur les épaules du géant ! Carnac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon