Le vélo et la ville Bibliothèque publique d’information Paris

De plus en plus présent dans nos villes, le vélo transforme notre façon de nous déplacer… et de voir l’espace urbain. Pourquoi choisit-on le vélo, et qu’est-ce que cela change au quotidien ? Quelles sont les transformations qui ont permis l’essor de cette mobilité et comment ont-elles modifié la ville ? Où en sont les infrastructures cyclables à Paris et en Île-de-France ?

Que vous soyez cycliste régulier·ère, occasionnel·le ou simplement curieux·se, venez échanger autour de la pratique du vélo !

Animation par Clément Dusong, docteur en aménagement de l’espace et urbanisme de l’Université Paris-Est

Dans le cadre du cycle de conférences « Rendez-vous climat », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour du vélo, de sa pratique, ou encore des infrastructures cyclables en Île-de-France.

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T20:00:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1, Niveau 2 de la BpiParis

https://agenda.bpi.fr/evenement/le-velo-et-la-ville/ contact.communication@bpi.fr



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