Le vélo et le monde du travail Balade à vélo thématique Châtellerault

Châtellerault

Le vélo et le monde du

travail Balade à vélo

thématique

square gambetta Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 09:00:00

Date(s) :

2026-05-01

8h |

Jardin public de ChâtelleraultAvant le traditionnel défilé du 1er mai,vous avez rendez-vous pour une balade d’environ 10 km sur les pistes cyclables de Châtellerault accompagné du collectif de L’Épopée Sutter. Puis, ceux qui le souhaitent, pourront accompagner le défilé du 1er mai, en vélo vintage et tenue de travail d’antan de préférence, et se retrouver pour un moment de partage où chacun peut apporter boissons et gourmandises.

Parcours facile durée 1h

Renseignements 06 28 23 90 30 ou [robin.jerome86@gmail.com](mailto:robin.jerome86@gmail.com) .

square gambetta Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 23 90 30 robin.jerome86@gmail.com

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L’événement Le vélo et le monde du

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thématique Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne