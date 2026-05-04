Le vélo, une solution ! Académie du Climat Paris

Cet événement s’organise autour de cinq moments forts :



1 – Conférence d’Aurélien Bigo, chercheur sur la transition énergétique des transports : Quel potentiel pour le vélo dans la transition des mobilités ?



2 – Table ronde : Rendre la France cyclable : quand les rêves citoyens rencontrent la volonté politique

Avec des décideurs, influenceurs, militants et sportifs : Stein van Oosteren, Salwa El Khoussi, Dan Lert, Jeanne Bruge, Aymeric Cotard, Olivier Schneider

3 – Projection du film En tandemmes de Jeanne Lepoix.

Court métrage sur l’aventure de 10 femmes qui se sont lancées le défi de réaliser une course iconique : la Flèche Vélocio. Une traversée vélo sur 24 heures en équipe uniquement constituée de tandems. Objectif 500 km dans des conditions météo dantesques avec un seul mantra en tête : on part ensemble, on roule ensemble, on arrive ensemble ! Pour en savoir plus…

4 – Exposition de planches de la BD Solution Vélo de Céline Pernot-Burlet et Valéry Pernot : une enquête dessinée pour donner envie de pédaler.

Convaincus que pédaler répond à de nombreux défis actuels – la santé, la mobilité, la logistique, l’environnement ou encore le pouvoir d’achat –, Céline et Valéry, vélotafeurs et voyageurs à vélo depuis une dizaine d’années, partagent leur passion dans ce récit graphique. Une véritable enquête illustrée qui interroge en profondeur l’écosystème vélo, dans laquelle ils exposent les enjeux sociologiques, économiques et climatiques liés à ce mode de déplacement, et démontent avec humour et pédagogie les idées reçues qui freinent les débutants. Pour voir la BD…

5 – Rencontre et dédicace autour des livres des auteurs : Céline Pernot-Burlet, Valéry Pernot, Stein van Oosteren, Aurélien Bigo, Jeanne Lepoix.

Cette soirée est référencée au programme de Mai à Vélo.

Cette soirée est organisée avec Céline Pernot-Burlet et Valéry Pernot, auteurs de Solution Vélo, la BD reportage qui donne envie de pédaler.

Recevez le programme hebdomadaire de l’Académie du Climat

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Plongez dans une soirée 100% vélo, au croisement des idées, des récits et de l’engagement. Venez pédaler au cœur de l’inspiration !

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes. Jusqu’à 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T22:00:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



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